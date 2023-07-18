Компания К2 осуществляет прием аккумуляторов б/у в Москве и МО у физических и юридических лиц по выгодной цене за 1 кг лома АКБ. Осуществляем прием лома АКБ от: автомобилей, мотоциклов, грузовиков, судов, лодок, тягачей, электрокаров, погрузчиков, шуруповертов, ноутбуков, смартфонов и многих других устройств.

Мы являемся профессионалами в области утилизации и переработки старых аккумуляторов и предлагаем широкий спектр услуг, связанных с приемом и переработкой батарей различных типов и назначений.

Наш многолетний опыт работы в данной сфере гарантирует высокое качество услуг, а также соблюдение всех экологических норм и требований при обращении с опасными отходами.

Мы гарантируем полную конфиденциальность и безопасность приема б/у аккумуляторов. Команда опытных специалистов К-2 производит прием, классификацию и переработку батарей с использованием передовых технологий и оборудования, что позволяет нам максимально эффективно использовать материалы и минимизировать вредные воздействия на окружающую среду.

Готовы предоставить нашим клиентам все необходимые документы и сертификаты на переработку батарей, что является гарантией того, что ваши батареи будут переработаны в соответствии с экологическими нормами и требованиями.

Если у вас есть старые б/у аккумуляторы, обращайтесь к нам — мы готовы предоставить вам высококачественные услуги по их приему и переработке. С нами вы можете быть уверены в том, что ваш вклад в охрану окружающей среды будет максимально эффективным и безопасным, а вы получите за это солидное вознаграждение.

Прием аккумуляторов б/у цена на сегодня Наименование лома

Характеристики Розница руб/кг Опт руб/кг Автомобильные аккумуляторы Кислотные АКБ, используются в авто- или мототранспорте как вспомогательный источник энергии 60 80 Гелевые аккумуляторы Содержат особые химические вещества, придающие электролиту желеобразное состояние 60 80 Тяговые аккумуляторы Свинцово-кислотные АКБ, применяются в электротранспорте — складское оборудование, погрузчики, штабелеры, тележки 60 80 Аккумуляторы от ИБП АКБ от UPS (источника бесперебойного питания) 60 80 Свинцовые аккумуляторы АКБ, содержащие жидкий либо электролит по технологии АГМ 60 80 Эбонитовые аккумуляторы Используются в военной и устаревшей технике, АКБ свинцово-кислотного типа 55 70 Литий-ионные аккумуляторы Li-ion; Li-polymer; Li-po; Литий-ионный; 3,6…4,2 В; ICR; NCO; NCA; LCO; INR; NMC; NCR 40 46 Щелочные аккумуляторы ТНЖ Применяются для напольного безрельсового электрифицированного транспорта (электрокары, электропогрузчики, электроштабеллеры и т.п.) 30 35 Обращаем ваше внимание на то, что цены на сайте не являются публичной офертой. Цена на скупку аккумуляторного лома зависит от состояния рынка. Для определения стоимости по которой перерабатывающая компания будет осуществлять скупку свинца, проводится его оценка. Устанавливается процент засора и химический состав. Точная цена на приём свинца определяется после оценки.

Компания К-2 работает в интересах клиентов. Старые АКБ вывозятся бесплатно. Платить за транспортировку до пункта приёма не нужно, вне зависимости от веса сдаваемой партии. Оплату получает только клиент.

Цены зависят в первую очередь от вида прибора. К наиболее дорогим относят гелевые и сухие источники питания, дешёвым – эбонитовые. Цена на старый аккумулятор также формируется под влиянием 3 факторов:

Состояние батареи. При отсутствии корпусной герметичности или других сильных повреждениях, оплата снижается.

Процентная доля металла от общего веса прибора.

Вес АКБ. Стоимость устанавливается за килограмм, при оптовом сотрудничестве действуют повышенные тарифы.

🚗 Сдайте свои автомобильные аккумуляторы и получите лучшую цену! 🔋

Когда дело касается сдачи ваших старых автомобильных аккумуляторов на металлолом, каждая деталь имеет значение. Мы пункт приема металлолома К-2 в Москве, и мы хотим поделиться с вами некоторыми ключевыми факторами, которые определяют цену приема и помогут вам получить максимальную выгоду.

Сдать аккумулятор автомобильный б/у цена по ёмкости Емкость сдаваемого аккумулятора (ампер) Примерный вес Примерная стоимость* Сдать мото аккумулятор — Цены СТ 2.5 А/ч 1 кг. 54 руб. СТ 4 А/ч 1,5 кг. 81 руб. СТ 7 А/ч 2,6 кг. 140 руб. СТ 14 А/ч 4,3 кг. 232 руб. СТ 20 А/ч 7,3 кг. 394 руб. СТ 30 А/ч 8,6 кг. 464 руб. Сдать аккумулятор автомобильный б/у — Цены СТ 55 А/ч 12,1 кг. 700 руб. СТ 60 А/ч 13,2 кг. 750 руб. СТ 66 А/ч 14,3 кг. 800 руб. СТ 74 А/ч 15,4 кг. 885 руб. СТ 77 А/ч 16,2 кг. 900 руб. СТ 90 А/ч 20,5 кг. 1207 руб. СТ 100 А/ч 23 кг. 1442 руб. Прием АКБ от грузовых и спецтехники — Цены СТ 110 А/ч 25,6 кг. 1582 руб. СТ 132 А/ч 31,4 кг. 1795 руб. СТ 140 А/ч 36,9 кг. 2055 руб. СТ 190 А/ч 47,9 кг. 2686 руб. Обращаем ваше внимание на то, что цены б/у авто АКБ на сайте не являются публичной офертой.

✅ Что влияет на цену приема старых б/у АКБ?

1️⃣ Металлический состав: Различные аккумуляторы содержат разные металлы. Например, алюминиевые аккумуляторы обладают высокой стоимостью при переработке, благодаря ценности алюминия. Мы учтем состав вашего аккумулятора для предложения наилучшей цены.

2️⃣ Состояние аккумулятора: Если ваш аккумулятор находится в хорошем состоянии и может быть повторно использован, его цена будет выше, чем у аккумулятора, требующего переработки. Мы оценим состояние каждого аккумулятора для того, чтобы предложить вам наилучшую стоимость.

3️⃣ Рыночная конъюнктура: Цены на металлы колеблются в зависимости от спроса и предложения. Мы всегда следим за рыночными тенденциями, чтобы предложить вам конкурентные цены, основанные на текущей ситуации.

4️⃣ Объем сдачи: Если у вас есть большое количество старых аккумуляторов, мы можем предложить более выгодные условия. Мы ценим каждого

💥 Почему стоит выбрать наш пункт приема?

Наша компания занимается скупкой отработанных источников питания в Москве и области. Мы работаем на условиях формирования выгодной для клиента стоимости. В команде фирмы опытные оценщики, принимающие во внимание факторы, говорящие в пользу клиентов.

✔️ Конкурентные цены: Мы гарантируем вам лучшие цены в соответствии с металлическим составом и состоянием ваших аккумуляторов, а также с учетом текущей рыночной ситуации.

✔️ Быстрый и удобный процесс: Мы ценим ваше время. Поэтому мы обеспечиваем быстрый и удобный процесс приема. Если у вас не хватает времени отвезти аккумулятор самостоятельно или вес отработанных устройств слишком велик, мы сами заберём их. Мастера приезжают в любую точку города и области. В таком случае оценщики на месте проведут оценку лома. Цена оговаривается по факту оценки. Если вам интересна предварительная цена, на сайте указаны действующие тарифы. Вы можете быть уверены, что получите профессиональное обслуживание и оперативный вывоз лома АКБ в течение 2 часов.

✔️ Экологическая ответственность: Мы строго соблюдаем все экологические стандарты и правила при переработке материалов. Ваш вклад помогает нам сохранить окружающую среду и создать более чистое будущее.

🔒 Важное примечание: Для вашей безопасности и здоровья, мы рекомендуем не заниматься самостоятельной разборкой аккумуляторов без специальных навыков и средств защиты. Это может представлять опасность для вашего организма. Доверьте нам профессиональную обработку и переработку аккумуляторов. Наша команда работает, придерживаясь стандарта ГОСТ 1639-93 с частными и с юридическими лицами. Цены на лом АКБ регулярно обновляются в соответствии с рыночной стоимостью.

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Кустарная разборка или хранение неисправного источника питания наносят вред окружающей среде. Для изготовления батарей используют пластик, разлагающийся 100-450 лет. Свинцовые пластины – ещё одна составляющая АКБ. Как и электролит, свинцовый сплав токсичен. Во время разложения он окисляется и вырабатывает токсины.

Утилизация – грамотный и выгодный шаг. Лом перерабатывают: его плавят, очищают и используют как вторсырьё. Отработанный источник питания позволяет выпустить новый, не прибегая к применению нового сырья.

Требования к лому автомобильных АКБ

При сдаче лома автомобильных аккумуляторов в пункты приема металла, существуют определенные требования к качеству и состоянию лома.

Во-первых, лом автомобильных аккумуляторов должен быть чистым и не содержать посторонних материалов, таких как пластик, резина, стекло и т.д. В противном случае, это может негативно повлиять на качество переработки и стоимость лома.

Во-вторых, перед сдачей лома автомобильных аккумуляторов, необходимо удалить все электролиты и очистить их от грязи и иных загрязнений. Это позволяет избежать риска контаминации и снизить риск возгорания при переработке.

В-третьих, лом автомобильных аккумуляторов должен соответствовать определенным требованиям по металлическому составу. Аккумуляторы содержат свинец, алюминий, медь, пластик и другие материалы.

В-четвертых, лом автомобильных аккумуляторов должен быть представлен в достаточном количестве для переработки. Компания К-2 принимает лом от отдельных частных лиц и от крупных промышленных предприятий.

Осуществляем прием автомобильных аккумуляторов следующих видов

Пункт приема металла К-2 принимает различные автомобильные аккумуляторы, включая старые, использованные, поврежденные, а также аккумуляторы, которые больше не используются или устарели. В основном это: Автомобильные свинцовые аккумуляторы — это наиболее распространенный тип аккумуляторов для автомобилей, и они используются для запуска двигателя и питания электрических устройств в автомобиле. Они могут быть разных размеров и емкостей, в зависимости от конкретной модели автомобиля, для которого они предназначены. Свинцовые аккумуляторы содержат свинец, который является ценным материалом для переработки, а также другие материалы, такие как кислота, пластик и металлы. При переработке свинцовых аккумуляторов происходит извлечение свинца и других ценных материалов, а оставшиеся компоненты, такие как пластик и кислота, утилизируются безопасным способом.

— это наиболее распространенный тип аккумуляторов для автомобилей, и они используются для запуска двигателя и питания электрических устройств в автомобиле. Они могут быть разных размеров и емкостей, в зависимости от конкретной модели автомобиля, для которого они предназначены. Свинцовые аккумуляторы содержат свинец, который является ценным материалом для переработки, а также другие материалы, такие как кислота, пластик и металлы. При переработке свинцовых аккумуляторов происходит извлечение свинца и других ценных материалов, а оставшиеся компоненты, такие как пластик и кислота, утилизируются безопасным способом. Автомобильные никель-кадмиевые аккумуляторы — это более редкий тип АКБ, который используется в некоторых более старых моделях автомобилей.

— это более редкий тип АКБ, который используется в некоторых более старых моделях автомобилей. Автомобильные гелевые, AGM (абсорбирующие стеклянно-матовые), и другие типы автомобильных аккумуляторов. Важно отметить, что автомобильные аккумуляторы содержат вредные для окружающей среды вещества, включая свинец, кадмий и другие токсичные металлы. Поэтому, правильная утилизация и переработка старых автомобильных аккумуляторов является очень важным вопросом для защиты окружающей среды и здоровья людей. Компания К-2 обеспечивает безопасный прием и транспортировку аккумуляторного лома и экологически чистую переработку старых автомобильных аккумуляторов в соответствии с местными законодательными требованиями и нормами. Состав автомобильных АКБ Аккумуляторные батареи для автомобилей состоят из различных компонентов, каждый из которых имеет свою функцию. Корпус служит защитной оболочкой, обеспечивающей безопасность и изоляцию. Они изготавливаются из материалов, которые обладают электрической прочностью и долговечностью. Пластины, изготовленные из свинца, являются ключевым элементом аккумулятора. Они имеют губчатую структуру, которая увеличивает поверхность контакта для эффективной химической реакции. Положительные и отрицательные пластины разделяются сепаратором, который предотвращает короткое замыкание и обеспечивает безопасность. Электролит, как правило, состоит из смеси серной кислоты и воды. Он заполняет пространство между пластинами и обеспечивает проводимость ионов, что позволяет аккумулятору генерировать и хранить электрическую энергию. Клеммы являются точками контакта для подключения аккумулятора к автомобильной электрической системе. Они обычно изготовлены из металлов, таких как свинец или медь, и обеспечивают надежное соединение. Заглушки и прокладки используются для герметичности аккумулятора и предотвращения утечки электролита. Они эффективно запечатывают отверстия в корпусе, где происходят химические процессы. Важно помнить, что состав и конструкция аккумуляторов могут различаться в зависимости от их типа. Например, свинцово-кислотные, литий-ионные и другие типы аккумуляторов имеют разные составы и характеристики, что позволяет им работать эффективно в различных условиях и при разных требованиях.

Популярные вопросы по приему автомобильных АКБ